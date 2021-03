Vaccinazioni Over 80, Basilicata seconda in Italia. Bardi: “Dobbiamo fare di più”. Ma in molti Comuni nemmeno la prima dose..

Vaccinazioni Over 80: Basilicata seconda in Italia. Bardi: “Dobbiamo fare di più”

“Come rivelano i dati Gimbe per le vaccinazioni agli over80, la Basilicata viene solo dopo il Trentino Alto Adige. I dati elaborati da GIMBE sulla base di quelli del Ministero della Salute, evidenziano come il 22,6% abbia ricevuto la prima somministrazione, mentre il 27,4% ha già ricevuto il ciclo completo. In Italia poi la media nazionale delle persone già vaccinate si attesta al 3,92%, mentre in Basilicata sale al 4,83%, prima regione tra quelle del Meridione. Non mi accontento di questi dati. Dobbiamo fare molto di più e ho sollecitato le strutture competenti: da oggi si iniziano a vaccinare gli Over80 in alcuni comuni ancora scoperti. E dalla prossima settimana ci concentreremo sulle prime dosi per tutti gli Over80. È una nuova strategia che ha avuto già l’ok dal Generale Figliuolo, il quale mi ha assicurato la copertura per la successiva seconda dose di Pfizer”. Lo afferma in una nota Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

Purtroppo, però, in molti Comuni della Basilicata non è ancora stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer agli over80. E, al momento, i Comuni non hanno avuto ancora alcuna indicazione su una possibile data.

