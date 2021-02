Emergenza sanitaria in Basilicata, dal 1° marzo chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in presenza

Da lunedì 1 marzo tutte le scuole potrebbero restare chiuse in Basilicata ‘in presenza’. Sarebbe questa la decisione assunta dal governatore lucano Vito Bardi, a seguito della riunione che si è conclusa poco fa a Potenza e che ha visto partecipare, oltre a Bardi, anche i rappresentanti dell’Unità di Crisi regionale. Le attuali misure governative previste per la zona rossa, attualmente, prevedono lo svolgimento in presenza delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e della prima media, mentre le altre attività della scuola secondaria, dalla seconda media, con la didattica a distanza al 100 %.

Secondo invece la decisione che sarebbe stata assunta dal governatore Bardi, tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resterebbero chiuse in regione, con una didattica a distanza integrale per tutti. Una decisione che sarebbe stata assunta con l’obiettivo di contenere al massimo l’aumento dei contagi e dei focolai, che nelle ultime settimane hanno toccato molti istituti scolastici della Basilicata.

A meno di colpi di scena, il decreto verrà firmato a breve. Non appena verrà data ufficialità, seguirà un aggiornamento in questa pagina.

Claudio Buono