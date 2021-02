Covid-19 in Basilicata. 3 decessi, 41 nuovi casi e 27 guarigioni nelle ultime 24 ore

391 tamponi processati nell’ultimo giorno, 41 nuovi casi e 27 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata, dove si registrano altri 3 decessi avvenuti nelle ultime ore. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 84 – Al “San Carlo” di Potenza 27 nelle malattie infettive, 21 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva;

I GUARITI SONO 27 – 1 Abriola, 1 Armento, 1 Avigliano, 1 Marsicovetere, 1 Matera, 8 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Pignola, 4 Rapolla, 1 Ruoti, 1 San Chirico Nuovo, 1 Stigliano (domiciliato a Sant’Arcangelo), 1 Terranova di Pollino, 1 Trivigno, 2 Vietri di Potenza;

3 DECEDUTI NELL’ULTIMO GIORNO di Melfi, Tolve e Viggianello;

I NUOVI POSITIVI SONO 41 – 3 Gallicchio, 1 Grassano, 2 Guardia Perticara, 1 Irsina, 5 Matera, 1 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 5 Pisticci, 12 Policoro, 6 Potenza, 2 Venosa, 1 molisano domiciliato a Lavello;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.372, di cui 3.288 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 356, 10.742 i guariti totali.

Claudio Buono