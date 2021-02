Covid-19, da oggi a Potenza e Matera le dosi di vaccino agli ultraottantenni. In Basilicata

Nelle città di Potenza e di Matera, oggi 22 febbraio, saranno somministrate le prime dosi di vaccino anti-covid agli ultraottantenni. Nei giorni scorsi, in Basilicata (zona gialla dallo scorso 11 gennaio) la fase 2 della campagna vaccinale era cominciata nei comuni sotto i diecimila abitanti con una maggiore incidenza di ultraottantenni. L’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha comunicato che per il capoluogo lucano è stato stilato «un calendario giornaliero, dal 22 al 28 febbraio, secondo ordine alfabetico con indicazione della fascia oraria di vaccinazione. L’Asp sta procedendo a contattare telefonicamente ogni assistito candidabile alla vaccinazione al fine di indicare giorno ed ora di presentazione alla sede vaccinale». A Potenza le vaccinazioni saranno somministrate nella tenda da campo donata dal Qatar e allestita in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo. Finora – secondo quanto riporta il sito dell’Aifa – in Basilicata sono state consegnate 45.225 dosi di vaccino: ne sono state somministrate 29.821, il 65,9 per cento. In provincia di Matera la fase 2 della campagna vaccinale anti-covid, quella riservata agli ultraottantenni «verrà ultimata il 17 marzo nel comune di Scanzano Jonico». Lo ha reso noto l’Asm, l’Azienda sanitaria di Matera, in un comunicato nel quale è inoltre specificato che «a partire da lunedì 22 febbraio» le vaccinazioni saranno somministrate nei comuni con una popolazione superiore ai diecimila abitanti: Matera, Policoro, Pisticci e Bernalda. Nella Città dei Sassi i vaccini si effettueranno negli ambulatori vaccinali predisposti nella tendostruttura adiacente l’ospedale Madonna delle Grazie.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno