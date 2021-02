Covid-19 in Basilicata. Nell’ultimo giorno 83 nuovi casi, 87 guarigioni e 4 decessi

83 nuovi casi, 87 guarigioni e 4 decessi. E’ questo l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata, secondo i dati ufficiali della task force della Regione Basilicata. Nell’ultimo giorno 1.252 i tamponi molecolari processati. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 79 – a Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI SONO 83 – Le positività riguardano: 1 residente del Lazio in isolamento a Montescaglioso, 1 residente in Puglia in isolamento a Policoro, 2 residenti e in isolamento in Puglia, 1 ad Acerenza, 1 a Banzi, 3 a Bernalda, 2 a Castelluccio Inferiore, 1 a Craco, 3 a Ferrandina, 3 a Latronico, 3 a Lauria, 7 a Maratea, 8 a Matera, 3 a Melfi, 1 a Miglionico, 1 a Moliterno, 1 a Montalbano Jonico, 16 a Montescaglioso, 2 a Pignola, 3 a Pisticci, 6 a Policoro, 5 a Potenza, 3 a Rionero in Vulture, 1 a Rivello, 1 a Roccanova, 1 a Rotonda, 1 a Ruvo del Monte, 1 a Tolve, 4 a Venosa, 1 a Viggianello.

4 I DECEDUTI NELL’ULTIMO GIORNO, 1 di Melfi, 1 di Muro Lucano e 2 di Potenza;

87 I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO – 1 di Abriola, 1 di Albano di Lucania, 2 di Atella, 11 di Avigliano, 1 di Balvano in isolamento a Pignola, 2 di Calvello di cui 1 in isolamento a Muro lucano e 1 in isolamento a Potenza, 1 di Forenza, 4 di Grumento Nova, 2 di Matera, 11 di Muro Lucano, 1 di Picerno in isolamento a Potenza, 1 di Pietragalla in isolamento a Potenza, 2 di Pietrapertosa, 6 di Pignola di cui 1 in isolamento a Potenza, 16 di Potenza, 1 di Rionero in Vulture, 1 di Ripacandida, 2 di Satriano di Lucania di cui 1 in isolamento a Tito, 1 di Terranova di Pollino in isolamento a Pignola, 1 di Tito in isolamento a Brienza, 1 di Tolve, 1 di Vaglio Basilicata, 14 di Vietri di Potenza di cui 1 in isolamento a Potenza, 1 di Viggiano in isolamento a Potenza, 1 residente in Campania in isolamento a Potenza, 1 residente in Puglia in isolamento ad Acerenza;

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.232, di cui 3.153 in isolamento domiciliare. Sono 10.453 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 347 quelle decedute.

Claudio Buono