In Basilicata sarebbero stati accertati i primi casi di contagio con la variante inglese del Covid-19

I primi 4 casi di contagio con la cosiddetta ‘variante inglese’ del Covid-19 sarebbero stati accertati in Basilicata, nel Potentino. Riguarderebbero tutti un unico nucleo familiare. Uno dei quattro sarebbe stato in Inghilterra non molto tempo fa. Accertamenti in corso da parte dell’autorità sanitaria.

La notizia dei contagi è stata accostata al comune di Corleto Perticara. Dove però è intervenuto il sindaco, che ha sottolineato:

“Attoniti e sgomenti, abbiamo appreso dai media locali dei primi casi di contagio da variante inglese nel nostro Comune. Nel periodo natalizio alcuni cittadini residenti ma domiciliati in Inghilterra hanno fatto rientro a Corleto Perticara, e successivamente è stata accrtata la loro positività al Covid-19. Seguita correttamente tutta la procedura, sono guariti. Si tratta quindi di casi registrati mesi addietro, persone guarite. Per questo rassicuro la popolazione per precisare che ad oggi risulta esserci un solo caso di contagio, non riconducibile alla variante inglese”, ha detto il primo cittadino Mario Montano.

redazione