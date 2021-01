Primi fiocchi sulla Basilicata. Qualche rallentamento sul raccordo Sicignano-Potenza: auto sbanda e finisce contro un muro a Tito

Primi fiocchi sulla Basilicata e qualche problemino sulle principali arterie stradali della regione. In particolare, qualche rallentamento nel primo pomeriggio sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, a causa della neve scesa copiosamente per diverse ore. Nessun problema di rilievo, ma solo rallentamenti e un incidente da registrare all’altezza di Tito, lungo il rettilineo che si trova tra le uscite di Tito Centro e Tito Zona Industriale. All’altezza della chiesetta ben visibile dalla strada, in direzione Salerno, una Bmw è andata a finire fuori strada ed ha concluso la sua marcia contro il muro situato sulla destra. Per fortuna senza conseguenze per gli occupanti. Non sono mancati rallentamenti. Sul posto la Polizia Stradale, personale dell’Anas per la gestione del traffico e i soccorsi per la rimozione dell’auto. Auto finita fuori strada probabilmente per la coltre bianca di neve sulla strada. Qualche rallentamento anche sul tratto tra gli svincoli di Vietri di Potenza-Balvano e Vietri di Potenza-San Vito, ma senza particolari problemi, almeno fino al tardo pomeriggio.

In moto la macchina organizzativa dell’Anas con diversi mezzi spargisale e spartineve già in azione, per garantire un transito sicuro sulle arterie stradali.

Claudio Buono