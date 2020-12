COVID-19. In Basilicata nelle ultime 24 ore 1 decesso, 66 nuovi casi e 43 guarigioni

66 nuovi casi di contagio, 43 guariti e 1 decesso. E’ questo l’aggiornamento delle ultime 24 ore in Basilicata riguardo l’emergenza Covid-19. Rispetto agli ultimi giorni, risale il numero dei tamponi processati: risultano essere 704. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 90 – Al “San Carlo” di Potenza nelle Malattie Infettive 35, in Pneumologia 25, in Medicina d’Urgenza 7 e in Terapia Intensiva 2. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nelle Malattie Infettive 9, Pneumologia 8, Terapia Intensiva 4;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Atella, 2 Baragiano, 1 Bernalda, 1 Corleto Perticara, 1 Genzano di Lucania, 1 Lauria, 5 Lavello, 2 Marsico Nuovo, 8 Matera, 7 Melfi, 2 Montemilone, 1 Muro Lucano, 2 Palazzo San Gervasio, 4 Paterno, 3 Pignola, 1 Pomarico, 12 Potenza (n. 1 domiciliato a Picerno; n. 1 domiciliato a Pignola), 3 Rionero in Vulture, 4 Ruvo del Monte, 1 Sant’Angelo le Fratte, 1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Corleto Perticara), 1 Satriano di Lucania, 1 Tito, 1 Venosa. Inoltre, sono risultati positive 2 persone on residenti ma domicliati in Basilicata (un laziale a Corleto Perticara e un pugliese ad Acerenza);

I GUARITI SONO 43 – 2 Acerenza, 1 Barile, 1 Castronuovo di Sant’Andrea, 2 Corleto Perticara, 1 Episcopia, 1 Grassano, 1 Lagonegro, 1 Latronico (domiciliato a Lauria), 2 Lavello, 1 Marsicovetere, 5 Maschito, 6 Matera, 1 Melfi, 1 Policoro, 2 Potenza, 1 Satriano di Lucania, 1 Senise, 13 Venosa;

E’ deceduta nell’ultimo giorno una persona residente a Potenza. Attualmente in Basilicata i positivi sono 5.764. Di questi 5.674 in isolamento domiciliare, i deceduti 242 e i guariti sono 4.240.

Claudio Buono