AGGIORNAMENTO Covid-19. In Basilicata 5 decessi, 17 nuovi casi e 41 guariti nelle ultime 24 ore

17 positivi, 41 guariti e 5 decessi, 217 tamponi processati. E’ questo l’aggiornamento in Basilicata nell’ultimo giorno sull’emergenza da Covid-19. Negli ultimi tre giorni in Basilicata appena 431 i tamponi processati. Di seguito i dettagli.

I RICOVERATI SONO 98 – Al “San Carlo” di Potenza 36 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 3 in terapia intensiva e 8 in medicina d’urgenza. Al “Madonna delle Grazie” 9 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. 5 ricoverati in meno rispetto a ieri. Ma i decessi sono 5;

5 DECESSI IN 24 ORE – Decedute persone residenti a Picerno, Anzi, Castelluccio Inferiore, Senise e Potenza;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 2 Lauria, 10 Montalbano Jonico e 5 a Potenza;

I GUARITI SONO 41 – 7 Avigliano, 2 Genzano di Lucania, 3 Lavello, 3 Marsicovetere, 5 Melfi, 2 Montescaglioso, 9 Palazzo san Gervasio, 2 Ripacandida (domiciliati a Venosa), 7 Venosa (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Viggiano.

Gli attuali positivi in Basilicata sono 5.742, di cui 5.644 in isolamento domiciliare. I deceduti 241, i guariti 4.197.

Claudio Buono