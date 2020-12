Covid-19 in Basilicata, solamente 63 tamponi processati in un giorno. 7 ricoverati in più rispetto a ieri, 1 decesso

Un numero misero di tamponi è stato processato nell’ultimo giorno in Basilicata. Solamente 63 nella giornata di ieri, di cui 9 sono risultati positivi e riguardano lucani. I guariti lucani sono 19, 1 persona deceduta. Ecco il dettaglio.

I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ – 2 Lavello, 4 Spinoso e 3 a Stigliano. Positivo anche un pugliese;

I GUARITI SONO 19 – 2 Lauria, 4 Marsicovetere, 2 Paterno (di cui 1 domiciliato a Marsicovetere), 3 Rionero in Vulture, 2 Sarconi (di cui 1 domiciliato a Moliterno). Guariti anche un campano e 1 laziale domiciliati a Marsicovetere e Noepoli;

I RICOVERATI RISALGONO, SONO 103 – Sette ricoverati in più rispetto a ieri. Al ‘San Carlo’ di Potenza 37 nelle malattie infettive, 8 in medicina d’urgenza, 35 in pneumologia e 2 in terapia intensiva. Al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 9 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

1 persona deceduta nelle ultime 24 ore, di Abriola.

Gli attuali casi di positività in Basilicata soo 5,771, di cui 5,668 in isolamento domiciliare. I guariti 4.156, 236 i deceduti.

Claudio Buono