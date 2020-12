Dal lockdown nasce un nuovo singolo. Ecco ‘Crystallized’ firmato dal musicista potentino Antonio Rosa

E’ stato pubblicato il singolo denominato “Crystallized”, che porta la firma di un musicista di Potenza, Antonio Rosa. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali . Si tratta di un brano per pianoforte ed elettronica composto durante il lockdown. “Ho scritto questo brano – ha dichiarato Antonio Rosa – immaginando un grande luogo, dentro ognuno di noi, dove vengono custoditi i nostri ricordi, positivi e negativi, che ci hanno aiutato e reso le persone che siamo oggi. Una pioggia di note, in ogni goccia un nostro ricordo che rimane indelebile, cristallizzato”. Antonio Rosa è un musicista, laureato in musica elettronica al Conservatorio di Potenza e attualmente insegnante di fisarmonica diatonica, pianoforte e musica elettronica presso la scuola di musica “Accademia Musicale Lucana” di Potenza. Svolge anche il lavoro di fonico presso lo studio di Registrazione “AML Recording Studio”. Ha da poco intrapreso la strada di compositore, componendo per piccoli spot pubblicitari e prettamente musica ambient/neo-classica nello stile oramai reso famoso da artisti come Olafur Arnalds, Nils Frahm, Max Richter.

Il suo singolo è disponibile cliccando qui su YouTube oppure su Spotify.

Claudio Buono