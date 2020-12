Potenza, è countdown al ‘San Carlo’. Tra cinque giorni le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid

Cinque giorni al V Day, il giorno in cui in tutti i Paesi dell’Unione Europea cominceranno le prime somministrazioni del Vaccino anti-covid

Anche l’Ospedale San Carlo di Potenza si prepara per il 27 dicembre a mettere a disposizione del personale sanitario più esposto al virus le prime 95 dosi. Sono ancora in corso di definizione i criteri per individuare chi tra il personale sarà sottoposto al vaccino. Le dosi destinate alla Basilicata fanno parte del primo lotto arrivato in Italia del vaccino Pfizer-Biontech. In Basilicata in tutto sono stati individuati 5 punti di somministrazione del vaccino Pfizer: Il San Carlo di Potenza, il Madonna delle Grazie di Matera, il Crob di Rionero e i presidi ospedalieri Asp di Chiaromonte e Venosa. Tutte le strutture dovranno dotarsi di frigoriferi a temperature ultra-basse.

Fonte: TRMTV.IT