Coronavirus in Basilicata. Altri 5 deceduti, 65 nuovi casi di contagio e 137 guarigioni nell’ultimo giorno

Sono 65 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 711 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri cinque decessi, per e con Covid-19. Mentre i guariti nell’ultimo giorno sono ben 137. Si tratta di dati parziali, in attesa di conoscere dalla Task Force della Regione Basilicata il dettaglio in ogni Comune. In totale ad oggi, in Basilicata, sono stati effettuati e processati 167.483 tamponi, di cui 155.933 risultati negativi. I ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera sono 126, di cui 12 in terapia intensiva.

articolo in aggiornamento

Claudio Buono