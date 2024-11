Nuova apertura di McDonald’s a Potenza. Possibilità di lavoro per 35 persone: al via le candidature

Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 35.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.

Per il ristorante McDonald’s di nuova apertura a Potenza in via Pretoria (nei locali ex Upim ed ex Benetton in piazza Mario Pagano) si è alla ricerca di addetto/a Ristorazione-Crew

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei Crew di McDonald’s. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione;

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

McDonald’s apre e assume a #Potenza

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 12 novembre sul sito McDonalds.it.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI