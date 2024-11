Marsicovetere, week-end del 9 e 10 novembre dedicato alla “Festa del Prosciutto” riconosciuto come presidio Slow Food

Si classifica come l’ottava meraviglia della gastronomia lucana e dal sapore autentico, il Prosciutto di Marsicovetere, grazie al sostegno dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è stato riconosciuto come presidio Slow Food lo scorso 6 settembre presso la sede dell’Appennino Lucano.

In vista di questo traguardo importante anche come primo riconoscimento di qualità agroalimentare del territorio del Parco, quello del 9 e 10 novembre sarà un fine settimana che vedrà Marsicovetere immergersi in un vero e proprio clima di festa e non solo.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Slow Food Val D’Agri, l’associazione A.L.B.A., Guide del Parco Nazionale Appennino Lucano associate AIGAE, il Parco Nazionale Appennino Lucano e il Comune di Marsicovetere, vedrà impegnati i produttori del Presidio Salumificio Giocoli, la Macelleria Petti, e numerosi stand degustativi di prodotti tipici locali con veri e propri laboratori del gusto.

L’evento sarà anche l’occasione per immergersi nelle bellezze paesaggistiche e nei percorsi mozzafiato di questo scorcio della Basilicata con visite guidate nel borgo di Marsicovetere ed escursioni nel Parco dell’Appennino Lucano con numerose attività ricreative.

Firmato lo scorso 17 ottobre, nel corso della conferenza stampa, il Protocollo d’intesa tra il referente dei produttori del Presidio Vincenzo Giocoli ed il Comune di Marsicovetere, accordo che prevede l’impegno del Comune ad individuare e mettere a disposizione locali pubblici per la stagionatura del prodotto oltre che impegnare i produttori nel rispettare i criteri stabiliti dal disciplinare Slow Food in cui emerge principalmente che il prosciutto può essere prodotto solo nell’alta Val D’Agri e l’ultima fase della stagionatura fatta rigorosamente a 1000 metri, nel centro storico di Marsicovetere. “Un impegno dunque per tutta la comunità” – ha sottolineato il Sindaco Marco Zipparri, specificando come il Prosciutto di Marsicovetere debba essere un vero e proprio biglietto da visita. “Dobbiamo essere ambasciatori del prodotto senza cadere in circostanze di nicchia” – ha concluso.

Questo invece il commento di Vincenzo Giocoli: “La stagionatura di un prosciutto non è una cosa facile perché se la temperatura e l’umidità non sono corrette c’è il rischio di perdere il prodotto. Ma qua a Marsicovetere, per le sue condizioni climatiche, è diverso: come dico sempre, una volta salata la coscia è sufficiente metterla nel locale giusto! Siamo grati a Slow Food per la nascita del Presidio. Il nostro prosciutto, nonostante il prestigio da tempo acquisito e la sagra che da oltre mezzo secolo viene organizzata ogni anno a Marsicovetere, non aveva mai ottenuto un riconoscimento”.

Ecco il programma in dettaglio:

9 novembre – ore 10:00 Inizio manifestazione con apertura degli stand espositivi

10:00 “L’acquedotto dell’Agri ai piedi della Grotta” – Escursione nel Parco Appennino Lucano con partenza dal Borgo di Marsicovetere a cura dell’associazione “Oltrelimite”

10:30 Laboratori del Gusto del Prosciutto di Marsicovetere e altri prodotti tipici

11:00 Visita guidata nel borgo di Marsicovetere Ass. ALBA

11:00 Saluti istituzionali del Sindaco di Marsicovetere

13:00 Pausa pranzo presso i punti ristoro del centro di Marsicovetere

16:00 Visita guidata Borgo e al locale stagionatura del Prosciutto di Marsicovetere Ass. Alba

17:00 Degustazione guidata del Prosciutto di Marsicovetere

18:00 Presentazione libro “Cinquant’anni per la sagra del prosciutto” – Sala consiliare Marsicovetere Centro Storico

20:00 Musica popolare itinerante

22:00 Concerto “Vascotrike” – Cover Band di Vasco Rossi

10 novembre – 9:30 Raduno e partenza dal Borgo di Marsicovetere – Escursione “Verso la Laura” a cura delle Guide del Parco