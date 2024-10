Halloween, La Basilicata si piazza sesta tra le regioni più “spaventose” d’Italia

Con l’avvicinarsi di Halloween, sempre più italiani si lasciano affascinare da questa festa, anche se una tradizione non tipica del nostro paese. D’altronde, l’Italia ha il suo lato oscuro, ricco di storie inquietanti: come il fantasma di Azzurrina nel Castello di Montebello a Rimini, o l’isola di Poveglia a Venezia, famosa per essere uno dei luoghi più infestati al mondo.

In occasione della notte più inquietante dell’anno, BonusFinder Italia ha voluto scoprire quale sia la regione piú spaventosa d’Italia, analizzando diversi fattori come:

Numero di cimiteri

Numero di attivitá paranormali

Numero di investigatori paranormali

Numero di Ghost Tour

Al sesto posto di questa particolare classifica troviamo la Basilicata, con un punteggio di 63,18. La regione ha il terzo più alto numero di attività paranormali e di investigatori paranarmali per ogni 100.000 abitanti nello studio. Seguono le Toscana, a 63,15 con un alto numero di attività paranormali e le Marche, con 61,85 punti, grazie al più alto numero di cimiteri per abitante. L’Abruzzo conquista il nono posto con 57,90 punti, e infine, la Liguria chiude la Top 10 con un punteggio di 52,63.