Il Borghista, piattaforma web ideata da due lucani, tra i finalisti della Challenge “Innovazione e Tecnologia per il turismo sostenibile” al TTG

IlBorghista.it, la prima piattaforma in Italia dedicata alla digitalizzazione del patrimonio culturale dei borghi – creata e gestita da due persone lucane, di Viggiano – ha ottenuto un importante riconoscimento al TTG Travel Experience 2024, una delle fiere internazionali più rilevanti per il settore turistico. Quest’anno, Il Borghista è stato selezionato tra le migliori 4 startup nazionali per la Challenge “Innovazione e Tecnologia per il turismo sostenibile”, organizzata da PwC Italia in collaborazione con l’Associazione Startup Turismo. Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel coniugare innovazione e sostenibilità per la promozione di un turismo autentico e responsabile.

Il tema del TTG di questa edizione, la “Veritas”, rispecchia perfettamente i valori fondanti de Il Borghista: offrire ai Comuni italiani la possibilità di raccontarsi in modo genuino e trasparente attraverso un Portale Turistico a gestione autonoma, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale dei loro territori.

Partecipare al TTG è stato un momento chiave per promuovere la digitalizzazione dei borghi italiani e supportare le comunità locali, in un’epoca in cui la fiducia nelle informazioni online e l’autenticità dell’esperienza sono cruciali per i viaggiatori moderni.

Vi invitiamo a scoprire di più sul nostro progetto e su come stiamo contribuendo a trasformare il panorama turistico italiano, portando il meglio dei borghi italiani nel futuro del turismo digitale.