Sébastien Frey in Basilicata. L’ex portiere di Inter e Parma sarà a Viggiano sabato 9 novembre per la presentazione del suo libro

Sabato 9 novembre, alle ore 18, presso la splendida cornice del Teatro Comunale “Miggiano”, il Campione Francese Sébastien Frey, ex portiere di Inter, Fiorentina, Verona, Parma e Genoa presenterà il libro “Istinto Puro”. Un’occasione unica ed irripetibile per conoscere la Storia ed i segreti di uno sportivo che ha saputo prendersi il palcoscenico del calcio italiano ed europeo per tantissimi anni.

L’evento è organizzato in collaborazione con Paolo Silletti di Banca Mediolanum e con GLC eventi. Introduce Amedeo Cicala, Sindaco di Viggiano. Presenta e modera Andrea Mario Rossi, giornalista.