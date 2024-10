Ferrovie, a inizio 2025 lavori su linee lucane di Trenitalia

All’inizio del 2025, le linee ferroviarie lucane di Trenitalia – Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica – saranno interessate da lavori che, per un periodo “molto breve”, interesseranno le tre tratte contemporaneamente. Lo ha confermato la stessa Trenitalia, sottolineando che “da giugno l’operatività dei treni sarà del tutto ripristinata” e che “ai passeggeri, nel periodo dei lavori, saranno garantiti servizi sostitutivi”.

Nei prossimi giorni – la data è ancora da stabilire – si svolgerà a Potenza, nella sede della Regione, una conferenza stampa per presentare il programma dei lavori. Fonti di Trenitalia hanno evidenziato che non vi saranno conseguenze per il personale ferroviario durante l’esecuzione dei lavori che sono stati programmati nel periodo che precede l’estate 2025 per evitare ripercussioni sul turismo.

In una nota, il segretario generale della Basilicata della Cgil, Fernando Mega, ha parlato di “futuro nebuloso per il trasporto su ferro in Basilicata”, con “preoccupazioni sia per i lavoratori sia per i cittadini”. Mega, che ha ricordato i fondi che la Regione versa a Trenitalia per i servizi da effettuare in Basilicata, ha sottolineato “tutti i disagi” che i lavori provocheranno per i viaggiatori lucani: “E’ il momento – ha concluso – che il governo regionale si assuma le proprie responsabilità e si faccia garante nei confronti della direzione centrale di Trenitalia affinché a questa regione bistrattata venga garantito un servizio ferroviario degno di questo nome”.

Fonte: ANSA