Festività natalizie, due iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Bella per i più piccoli della comunità

‘Un sorriso al quadrato’ e ‘Un sorriso solidale’ sono le due iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale di Bella in occasione delle festività natalizie

Protagonisti i più giovani di Bella.. Ma non solo! Questo periodo emergenziale ci ha sicuramente impartito una lezione: le difficoltà si superano solo con l’unione. Ci sentiamo dire da mesi che Insieme ce la faremo e noi abbiamo deciso allora di pensare Insieme ai bambini e ai ragazzi della nostra comunità, costretti in questo periodo, troppe volte, a ridimensionare la spensieratezza della loro età; ad Unicef che da sempre lotta per il riconoscimento dei diritti dei bambini e alle attività commerciali locali, obbligate a chiudere, sospendere o adeguare il loro lavoro alle norme del periodo. Nei prossimi giorni, quindi, un gadget Unicef raggiungerà tutti i nati nel 2020 e un buono, dal valore di dieci euro, spendibile negli esercizi commerciali di Bella che stanno facendo pervenire la loro adesione, verrà recapitato, invece, a tutti i bambini e i ragazzi (da zero a diciotto anni).