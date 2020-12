Covid-19 in Basilicata, aggiornamento del 10 dicembre: 6 decessi, 46 nuovi casi e 53 guariti

Sono 46 i lucani risultati positivi al Covid-19 in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero basso di tamponi effettuati e processati, vale a dire 612 in un giorno. Alto il numero deceduti in un giorno, ben 6. Mentre sono 53 le persone guarite. Rispetto al numero basso di tamponi processati, la Task Force della Regione Basilicata ha fatto sapere che “il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 9 dicembre 2020 è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti”. Di seguito i dettagli dell’aggiornamento.

I DECEDUTI NELLE ULTIME 24 ORE – Sei le persone decedute a Cancellara, Pietragalla, Potenza (2), Sant’Arcangelo e Tramutola. Sale così a 186 il numero dei deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata, per e con Covid-19;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Forenza, 1 Grassano, 3 Lavello, 6 Matera, 3 Melfi, 2 Miglionico, 1 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 2 Nova Siri, 3 Palazzo San Gervasio, 17 Potenza, 1 Satriano di Lucania, 1 Senise, 3 Venosa;

I GUARITI SONO 53 IN UN GIORNO – 1 Avigliano, 1 Barile, 4 Laurìa, 1 Matera, 4 Melfi, 5 Pignola, 3 Policoro, 6 Potenza, 3 Rapolla, 3 Rionero in Vulture, 5 Ruoti, 1 San Fele, 2 San Severino Lucano, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 9 Sant’Arcangelo, 3 Tramutola, 1 Valsinni;

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Sono 137 i ricoverati. Al “San Carlo” di Potenza 37 nelle malattie infettive, 31 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza e 7 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 32 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 8 in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati processati 163.918 tamponi molecolari, di cui 152.723 negativi. Attualmente in Basilicata sono 6.092 le persone positive al Covid-19, di cui 5.955 in isolamento domiciliare.

Claudio Buono