Coronavirus in Basilicata. In 24 ore 34 nuovi positivi su 367 tamponi, 2 deceduti e 97 guariti

Sono solamente 367 i tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata, e di questi 34 sono i positivi residenti in Basilicata (oltre ad un pugliese). La Task Force della Regione ha fatto sapere che il numero basso di tamponi molecolari processati “è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti”. Dato positivo arriva ancora dai guariti, ben 97 in un giorno. Mentre si registrano altri due deceduti. Questo il dettaglio reso noto dalla Task Force.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 2 Balvano, 2 Baragiano, 2 Castelgrande, 1 Gorgoglione, 2 Laurìa, 4 Matera, 3 Montalbano Jonico, 1 Montemurro, 3 Muro Lucano, 2 Nova Siri, 2 Picerno, 1 Pignola, 1 Pisticci, 2 Potenza, 1 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 3 Stigliano;

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 139 – Al “San Carlo” di Potenza 36 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza e 6 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 34 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 7 in terapia intensiva. Ricoveri in aumento di qualche unità rispetto alla giornata di ieri;

I GUARITI IN UN GIORNO SONO 97 – 2 Atella, 9 Avigliano, 12 Barile, 1 Cersosimo, 1 Francavilla in Sinni, 2 Grumento Nova, 7 Latronico, 15 Laurìa, 9 Marsicovetere, 6 Melfi, 3 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 2 Paterno, 1 Pisticci, 1 Policoro, 1 Potenza, 2 Rapolla, 12 Rionero in Vulture, 2 Roccanova, 3 Sant’Arcangelo, 1 Senise, 2 Valsinni. Sono guarite anche altre 2 persone non residenti ma domiciliati in Basilicata (1 pugliese ed 1 laziale);

I DECEDUTI NELLE ULTIME 24 ORE – Due le persone decedute, di Ruoti e Matera.

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.103, di cui 5.964 in isolamento domiciliare. 2.604 i guariti e 180 i deceduti per e con coronavirus.

Claudio Buono