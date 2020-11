Crollo dei consumi In Basilicata. Si registra un -16,7% nell’ultimo mese

Calano del 16,7% i consumi in Basilicata nel mese di ottobre. E’ questo il dato lucano segnalato dall’osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-EY. A livello nazionale l’osservatorio indica cifre anche peggiori con «un severo calo dei consumi a ottobre rispetto al 2019 con un -24,7%, in peggioramento rispetto al -13,5% di settembre». Dati che porterebbero a un indice «progressivo annuo 2020 contro 2019» nell’ordine del «33,5%» che sale «al -41%», invece, se consideriamo gli 8 mesi della crisi sanitaria ovvero «marzo-ottobre». «Ancora in sofferenza, spiega Confimprese-EY- la ristorazione a -27,2%, male anche l’abbigliamento con -26,5%, il non food contiene i danni con un -12,2%». Anche se la maglia nera spetta, ovviamente, al settore dei viaggi con un «-64,6% nel mese e -60,3% sul progressivo anno».

«Nei trend per regioni Campania la è la più negativa con -31,5%, Firenze si riprende lo scettro di peggiore con -42,8% e -41% nel progressivo anno». Le rilevazioni della flash survey del Centro studi Confimprese sui primi 15 giorni di novembre registrano, inoltre, «-46,7% nella ristorazione e -48% nell’abbigliamento. Male anche gli ingressi nei centri commerciali con un calo -55% di ingressi». Alla base del peggioramento delle cifre Confimprese indica le «restrizioni adottate in ottobre con le chiusure dei centri commerciali nei weekend », come pure di ristoranti e bar e di tutte gli esercizi commerciali non essenziali in molte aree del Paese. (Fonte: Il Quotidiano del Sud)