Guida completa alla roulette online per principianti

La roulette è uno dei giochi da casinò più comuni. Come ogni cosa al giorno d’oggi, la roulette è disponibile per il gioco online, consentendo agli appassionati di gioco d’azzardo di godersi la loro variante preferita del gioco in movimento. In sostanza, il gioco è semplice e intrigante, ed è particolarmente popolare tra gli appassionati di casinò, sia dilettanti che professionisti.

Se stai prendendo in considerazione un gioco di roulette ma non sai come giocare, considera la possibilità di leggere la nostra pratica guida alla roulette online per principianti.

Come funziona la roulette

Come forse saprai, la roulette si gioca con una pallina e una ruota, che è attaccata all’estremità posteriore della griglia delle scommesse. A seconda del tipo di roulette, la ruota presenta una o due sezioni zero colorate in verde e numeri da 1 a 36. La metà di questi numeri è colorata in rosso, mentre l’altra metà è colorata in nero.

Fondamentalmente, il gioco funziona così: la ruota viene fatta girare in una direzione e la palla viene fatta girare nella direzione opposta. Quando sia la ruota che la pallina si fermano, il croupier annuncia il numero vincente e paga il vincitore. Come avrai già intuito, l’obiettivo del giocatore è quello di prevedere correttamente dove si fermerà la pallina.

Molti giocatori inesperti presumono erroneamente di poter utilizzare una strategia quando giocano alla roulette per vincere. In verità, è improbabile che l’uso di una strategia aumenti le possibilità di vincita. Tuttavia, esistono alcuni trucchi per la roulette che ci possono aiutare a tentare la fortuna in modo diverso, e qualche volta possono anche aumentare o generare vincite. La cosa importante da sapere è che nessuna tecnica è infallibile, nè perfetta.

Tipi di roulette

Esistono tre tipi di roulette, che oggi si possono trovare in numerose varianti (ci sono giochi a due ruote, giochi a due palline, ecc.). Allora, quali sono questi tre tipi di roulette? Ovviamente non sono altro che la Roulette europea, la Roulette americana e la Roulette francese.

In generale, la roulette europea e quella francese sono molto simili, eppure la roulette francese ha due regole uniche, che non vengono utilizzate in altre varianti del gioco. A differenza della roulette francese ed europea, le cui ruote presentano una sezione zero, la roulette americana utilizza due sezioni zero. Va notato che poichè la roulette americana utilizza una sezione zero aggiuntiva, ha un vantaggio della casa più alto.

Inoltre, la roulette si può giocare in variante virtuale o dal vivo. Nella roulette online standard si gioca da soli contro un computer e l’esito della giocata dipende da un generatore di numeri casuale che stabilisce in quale numero cadrà la pallina. Invece, nella roulette online dal vivo c’è una persona reale, che svolge le mansioni di croupier professionista, che gira una vera roulette in tempo reale e tutto viene trasmesso tramite video streaming. Un’ottima roulette dal vivo è la Venezia roulette di Evolution Gaming, che è specialmente sviluppata per il mercato italiano.

Tipi di scommesse

Il tavolo della roulette è costituito da una ruota e da una griglia di scommesse, su cui si posizionano le fiches per effettuare una scommessa. In un ambiente virtuale, devi solo fare clic sulla griglia delle scommesse per effettuare una scommessa.

Quando si tratta di tipi di scommesse, il gioco della roulette prevede diverse scommesse, pagando da 1:1 fino a 35:1. Di solito, più è facile indovinare, minore è la vincita della scommessa, ed è per questo che le puntate esterne (dove hai il 50% di possibilità di vincere) pagano 1:1. Le combinazioni di numeri pagano in modo diverso e le scommesse dirette su un singolo numero pagano 35:1.

Come si gioca

Una volta che hai capito come funzionano le diverse scommesse e hai scelto il tipo di roulette a cui vuoi giocare, puoi essere coinvolto in qualche azione. Ti consigliamo di giocare alla roulette gratuita se non hai mai fatto girare la ruota prima per prendere confidenza con il gioco.

Quando ti senti pronto a scommettere sulla roulette, tutto ciò che devi fare è scegliere un sito di gioco affidabile, creare un account e finanziarlo. Quindi devi scegliere a quale tipo di roulette giocherai: Roulette dal vivo o Roulette virtuale (quest’ultima tende ad essere notevolmente più veloce e potrebbe non essere adatta ai principianti).

Ad ogni giro fai delle puntate facendo clic sulla griglia delle puntate e, quando tutto è pronto, la ruota viene fatta girare e viene annunciato il numero vincente. Una volta determinato il vincitore, puoi nuovamente piazzare una scommessa, che indica che è iniziato un nuovo round.