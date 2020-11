Covid-19 in Basilicata, il virus non si ferma. 255 lucani positivi, 6 decessi e 27 guariti nell’ultimo giorno

Sono 255 i lucani risultati positivi al virus, con un numero di tamponi inferiori agli oltre 2.000 di ieri. Nell’ultimo giorno quelli processati sono stati 1.686. Ai 255 lucani, vanno aggiunti altri 24 positivi non lucani, di cui 17 pugliesi, i di Cicerale (Salerno), 1 gambiano, 1 di Napoli domiciliato a Picerno, 1 di Cassano allo Jonio domiciliato a Policoro, 1 marocchino domiciliato a Melfi, 1 di roma domiciliato a Potenza e 1 di Vallo della Lucania domiciliato a Sanzano Jonico. Ma si registrano, purtroppo, altri sei decessi con e per Covid-19. 27 i guariti in un giorno. I dettagli.

I ricoverati sono 181. A Potenza 26 in pneumologia, 39 nelle malattie infettive, 18 in terapia intensiva e 18 in medicina d’urgenza. A Matera 61 nelle malattie infettive, 13 in pneumologia, 11 in terapia intensiva;

I guariti e deceduti. 27 guariti: 4 di Roccanova, 1 di Potenza, 7 di Lauria, 1 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 2 Ruoti, 2 Avigliano, 1 di Fontanarosa domiciliato a Rionero in Vulture, 4 Barile, 1 Montescaglioso, 1 Tramutola, 2 Rotonda. I deceduti sono sei: 2 di Montalbano Jonico, 1 Stigliano, 1 Lavello, 1 Melfi, 1 Lagonegro;

I nuovi casi di contagio:

2 Avigliano

1 Banzi

2 Barile

2 Bella

2 Bernalda

2 Calvello

1 Campomaggiore

3 Castelluccio Inferiore

1 Castelmezzano

2 Episcopia

7 Ferrandina

3 Genzano

4 Gorgoglione

1 Grassano

1 Irsina

2 Lagonegro

5 Latronico

10 Lauria

14 Lavello

1 Marsiconuovo

1 Marsicovetere

19 Matera

16 Melfi

1 Montalbano

4 Montemilone

1 Montemurro

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

2 Nemoli

1 Nova Siri

2 Palazzo

4 Paterno

5 Picerno

1 Pignola

4 Pisticci 2 domiciliati San Chirico Nuovo

3 Policoro

1 Pomarico

31 Potenza 1 domiciliato Ottaviano

3 Rapolla

11 Rionero

4 Ripacandida

3 Rivello

1 Roccanova

1 Rotonda

1 Ruoti

3 San Chirico Nuovo

2 San Fele

1 San Severino Lucano

4 Sant’Angelo le Fratte

1 Sant’Arcangelo

1 Satriano

35 Scanzano (1 domiciliato Tursi)

1 Senise

1 Spinoso

2 Stigliano

1 Tito

3 Tolve

4 Tricarico

7 Venosa

Claudio Buono