Al “San Carlo” di Potenza un altro reparto Covid. Da oggi disponibili altri 26 posti letto per fronteggiare l’emergenza

Da questa mattina al “San Carlo” di Potenza apre un nuovo reparto Covid, in grado di ospitare altri 26 posti letto per persone con sintomi che necessitano di ricovero. Un grande sforzo dell’azienda sanitaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il reparto è situato al piano terra, nel padiglione “B”. Ricordiamo che in Basilicata, secondo l’ultimo aggiornamento reso noto ieri dalla task force regionale, tra gli ospedali di Potenza e Matera, sono 167 le persone ricoverate. Al “San Carlo” 85 persone. Il reparto più affollato è quello delle malattie infettive (37), poi pneumologia (20) e medicina d’urgenza (17). Altri 11 pazienti più gravi sono intubati e ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Intanto, sempre al “San Carlo”, da diversi giorni è in atto la sperimentazione del plasma di donatori guariti da Covid-19, a seguito del protocollo siglato con dall’azienda ospedaliera con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Intanto, si attende il completamento dell’ospedale da campo, sia a Potenza che a Matera. Potrebbero ospitare fino a 50 pazienti. Secondo il governatore Bardi, saranno pronti entro il 10 dicembre, ma di problemi ce ne sono. Attendiamo..

Claudio Buono