AGGIORNAMENTO – Coronavirus, in Basilicata oltre 150 nuovi casi di contagio e aumento dei ricoveri. Un decesso

166 nuovi casi di contagio in Basilicata, di cui 114 lucani. E’ questo il dato rispetto ai 1.703 tamponi processati nell’ultimo giorno. Oltre ai 114 lucani, ci sono 47 positivi pugliesi che hanno solo fatto il tampone in Basilicata, 1 di Buttigliera (Torino), 1 di Padula (Salerno), 1 di Ascea (Salerno, domiciliato a Potenza), 1 di Coriano (Rimini domiciliato a Potenza) e 1 di Salerno domiciliato a Potenza.

I NUOVI CASI – Sono stati riscontrati a: 6 Accettura, 2 Atella, 5 Avigliano (di cui 1 domiciliato a Bella), 1 Bernalda, 1 Brienza, 2 Calciano, 1 Calvello, 1 Ferrandina, 1 Filiano, 1 Garaguso, 2 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Irsina, 1 Latronico, 3 Lauria, 1 Lavello, 1 Marisonuovo, 1 Marisovetere, 10 Matera, 5 Melfi, 2 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 3 Montemilone, 3 Nova Siri, 1 Oppido Lucano, 3 Pietragalla (di cui 1 domiciliato a Potenza), 1 Pignola, 2 Pisticci, 1 Poliroco, 17 Potenza, 1 rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Rotondella, 4 Ruoti, 1 San Chirico Nuovo, 3 San Mauro Forte (di cui 1 domiciliato a Stigliano), 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Satriano di Lucania, 6 Stigliano, 1 Tolve, 2 Tramutola, 3 Tricarico (di cui 1 domiciliato a Policoro e 1 a Potenza), 1 Trivigno, 1 Tursi, 1 Venosa e 1 Viggianello.

SALE IL NUMERO DEI RICOVERATI – Sono 90 i ricoverati, rispetto agli 81 di ieri. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 29 nelle malattie infettive, 5 in terapia intensiva e 4 in pnuemologia. Al “San Carlo” di Potenza 21 nelle malattie infettive, 10 in medicina d’urgenza, 19 in pneumologia e 2 in terapia intensiva.

Ai casi comunicati dalla task force, bisogna aggiungere altri 51 casi di Irsina comunicati dal Sindaco.

Sono 5 i guariti nelle ultime 24 ore: 2 Potenza, 1 Avigliano, 1 Sant’Arcangelo e 1 a Brienza. Si registra un decesso, un anziano di Garaguso.

Claudio Buono