Nel Potentino. Lega il cane all’auto e lo trascina in strada

Sa dell’incredibile quanto raccontato dalla testata d’informazione lasiritide.it, di un accaduto a Fardella, centro della Valle del Serrapotamo nel Potentino. Un cane, secondo il racconto di una testimone al giornale on-line, è stato legato ad un auto con un corda e trascinato con la zampa, fino a farlo morire per le ferite riportate durante il terribile gesto. Il cane, legato ad un furgone con all’interno due persone, è stato trascinato per un bel pò, fino a quando poi il mezzo si è fermato ed in tanti, a Fardella, hanno provato ad aiutarlo. Dandogli le prime cure. Ma dopo poche ore il cane è morto a seguito delle profonde ferite.

Stando a quanto riportato da lasiritide.it, la persona resasi protagonista del vile gesto si sarebbe recata in Comune per chiedere di intervenire, perchè il cane randagio entrava nella sua proprietà, nei suoi terreni. Comune che effettivamente era intervenuto allertando il canile. Senza però riuscirlo, a quanto pare, ad individuarlo in tempo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Un gesto raccapricciante. L’augurio è che gli autori di quanto accaduto vengano puniti severamente.

Fardella chiede giustizia.

Claudio Buono