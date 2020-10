In che modo il numero VIN può aiutarvi nell’acquisto di un veicolo usato?

Se una persona vuole acquistare un veicolo usato, deve prima fare un’indagine sulla storia dell’auto, che può essere fatta attraverso il suo VIN, in modo da provare che il veicolo è stato messo in vendita legalmente.

Purtroppo, molti veicoli che vengono messi in vendita sono di origine sconosciuta, quindi è molto importante poter verificare la provenienza dell’auto utilizzando il suo VIN.

A tutte le auto viene dato un VIN quando vengono assemblate, ed è per questo un ottimo modo per controllare la storia dell’auto ed evitare un acquisto non valido e non riuscito.

Cos’è il numero VIN?

Secondo la spiegazione del sito carVertical, il numero VIN di un’auto è il numero di serie che si trova su una targa all’interno del veicolo. Di solito queste targhe sono posizionate sul telaio dell’auto, ma il numero VIN può essere posizionato anche su altre parti del veicolo.

Attraverso il VIN, è possibile conoscere la storia del veicolo che è molto importante quando si vuole acquistare un’auto usata, perché conoscere l’origine dell’auto può evitare di trattare con truffatori che vendono veicoli rubati.

Questo può essere fatto grazie ad un rigoroso sistema di controllo, basato su un registro di tutte le auto che vengono prodotte, smaltite, vendute e acquistate nel paese che adotta questo sistema.

Questo registro è gestito dalla Motorizzazione Civile o dal Dipartimento Generale della Motorizzazione e organizza la sua banca dati con questo numero di serie unico, inciso su tutti i telai di tutte le auto del paese, così come in altre parti del veicolo.

Il VIN o Vehicle Identification Number, costituisce un’informazione molto importante, perché è il numero che aiuta a prevenire le truffe o l’acquisto di veicoli rubati. Questo identificatore può essere controllato attraverso il sistema della MC e si può quindi sapere da dove proviene l’auto.

Questo numero può essere controllato anche da un’applicazione mobile, quindi è molto facile e veloce conoscere l’origine dell’auto che si vuole acquistare.

Cos’altro si può conoscere dal numero di telaio di un’auto?

È possibile conoscere non solo l’origine di un’auto, ma anche informazioni rilevanti su di essa, come ad esempio i seguenti aspetti:

I dettagli del motore.

Se l’auto ha ancora alcune o tutte le parti originali.

Se l’auto non ha altri danni gravi.

Il chilometraggio percorso dall’auto.

Oltre a questo, altre informazioni molto importanti possono essere estratte dal VIN e si può decidere se acquistare tale veicolo o continuare a cercare altre opzioni migliori.

Anche se il VIN fornisce la storia più completa disponibile del veicolo, è fortemente consigliato fare un’ispezione approfondita del veicolo, in questo modo si può vedere se l’auto ha qualche problema nascosto.