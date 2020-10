Brienza, insegnante positiva al Covid-19. In quarantena tutti gli alunni, docenti e personale della Scuola dell’Infanzia e Primaria

Continuano i casi di positività da Covid-19 che riguardano il personale che frequenta le scuole. Dopo Ruoti, Balvano e Muro Lucano -solo gli ultimi paesi di questi due giorni- in serata si è appreso di un caso a Brienza, dove una insegnante è risultata positiva al virus. “Su disposizione dell’Autorità sanitaria, da domani 29 ottobre e fino a nuova comunicazione, tutti gli alunni, i docenti e il personale Ata della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria di Brienza sono in quarantena. Sarà immediatamente attivata la Didattica digitale integrata a distanza per tutte le classi e le sezioni dell’infanzia. Presso la Scuola secondaria di Primo grado di Brienza le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. Seguiranno le lezioni a distanza solo gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Brienza che hanno fratelli e sorelle che frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. Seguiranno ulteriori indicazioni. Vi ringrazio per la collaborazione”. A renderlo noto è il dirigente scolastico, la professoressa Silvana Gracco.

L’ultimo aggiornamento nel comune burgentino è il seguente. Oggi si sono registrate 9 persone guarite e altri 4 nuovi casi di positività (dati saranno riportati nei prossimi bollettini della task force regionale). A Brienza gli attuali positivi sono 38, di cui 28 riconducibili alla catena di contagio della Casa di Riposo San Giuseppe. Mancano ancora alcuni risultati di tamponi effettuati ieri. Sono stati già attivati tutti i protocolli per ricostruire la catena dei contatti. A differenza della Scuola dell’Infanzia e Primaria, presso la Secondaria le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. Seguiranno le lezioni a distanza solo gli alunni che hanno fratelli e sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Claudio Buono