Milano-Cortina 2026 fa tappa a Potenza. Il progetto scolastico itinerante del Coni al Liceo Rosa-Gianturco il 13 maggio

Si terrà lunedì 13 maggio dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso la sede distaccata della scuola Liceo Rosa – Gianturco di Potenza in Via del Seminario Maggiore, la giornata formativa “Milano Cortina 2026 nelle scuole – i Giochi Invernali per le nuove generazioni”, organizzata dal Comitato CONI Basilicata in collaborazione con l’agenzia che, negli istituti scolastici lucani, si occupa dei progetti in materia di alternanza scuola-lavoro.

«Milano Cortina 2026 nelle scuole: i Giochi invernali per le nuove generazioni» è la proposta educativa, ideata dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 nell’ambito del Programma Education GEN26, che sensibilizza, forma, informa e affianca la scuola nella missione di far scoprire, conoscere e valorizzare l’importanza dell’attività fisica e il potere del messaggio Olimpico e Paralimpico.

Il ciclo di giornate formative, nelle scuole secondarie di I e II grado, è finalizzato a promuovere i valori dello sport e il racconto del percorso avviato verso l’Organizzazione dei prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, attraverso la presenza di componenti del team di Milano Cortina 2026, la testimonianza di atleti del territorio, video emozionali per coinvolgere i giovani studenti.

Dal Dipartimento Education and Culture di Fondazione Milano Cortina 2026, diretto da Domenico De Maio, lunedì 13 maggio a Potenza sarà presente Arianna Pucci, Education Operations Coordinator, che incontrerà i circa 200 studenti del Liceo Rosa – Gianturco. Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere la straordinaria complessità che c’è dietro la macchina organizzativa dei Giochi e accedere alle future opportunità di partecipazione attiva, come PCTO, tirocini, programma dei volontari e iniziative sul territorio.

Saranno presenti, inoltre, il presidente del CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, il presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino oltre a rappresentati istituzionali regionali e comunali.

Durante la mattinata, in collegamento da remoto anche Domenico Acerenza, campione lucano di nuoto e il pesista paralimpico Donato Telesca, entrambi in preparazione per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024.