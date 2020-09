Casa Surace, ecco “Il Manuale dei Fuorisede”. Tutti i segreti per sopravvivere alla difficile condizione di studente e lavoratore fuori casa

La vita del fuorisede non è facile: tra lavatrici infernali, proprietari di casa invadenti, regole di convivenza e incapacità culinarie, vivere da soli in una città sconosciuta può diventare davvero complicato! Per venire in soccorso di tutti i fuorisede italiani, Panini Comics presenta Il Manuale del Fuorisede di Casa Surace, fenomeni della comicità “esplosi” sul web grazie ai loro esilaranti video sulla vita lontano da casa e sulle differenze tra Nord e Sud Italia. Arricchito dalle illustrazioni di Carlo Lauro e Giulia Zucca, in questo manuale diviso in cinque “livelli di preparazione” di ciascun fuorisede (base, principiante, intermedio, esperto e temerario), i ragazzi di Casa Surace condividono tutti i segreti per sopravvivere alla difficile condizione di studente/lavoratore fuori casa. Dai consigli su come scegliere i coinquilini alla maniera più adatta per affrontare il padrone di casa, senza dimenticare i trucchi per risparmiare senza morire di fame o di freddo, il manuale sarà una vera e propria ancora di salvezza per chi sta andando a vivere per la prima volta lontano dalle cure amorevoli di Mamma, utilizzando come spirito guida il più prezioso dei consigli della Nonna: stattaccort! All’interno del Manuale, speciali codici sbloccheranno contenuti esclusivi realizzati in collaborazione con Xiaomi, Pasta Garofalo e NeN Energia (luce e gas).

GLI AUTORI – Casa Surace (Simone Petrella, Renata Perongini, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese) è una factory e casa di produzione nata nel 2015 e che oggi ha sede sia a Napoli, sia a Sala Consilina. Dopo aver raccontato le radici e i valori dei piccoli paesi italiani, gli stereotipi da smontare sul Sud e sul Nord, le differenze culinarie di tutto il mondo, con questo manuale gli autori di Casa Surace tornano a raccontare l’argomento che li ha lanciati sul web: i fuorisede.