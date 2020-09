Potenza, a 13 anni lascia il fidanzatino e lui glie la fa pagare facendola aggredire da amici

Si è verificato a Potenza, nel centro storico. A riportare la notizia La Nuova del Sud. Un episodio grave di bullismo di gruppo che deve far riflettere. Ma di questo parleremo in un altro articolo.

Rimaniamo alla cronaca e alla notizia de “La Nuova del Sud” che riportiamo di seguito. “A 13 anni lascia il fidanzatino e lui, per vendicarsi, ingaggia gli amici per fargliela pagare. L’assurdo è che i compagni accettano senza esitare, trasformando in un incubo quello che doveva essere un sabato sera spensierato da trascorrere in centro. Dopo aver atteso il suo arrivo all’uscita degli ascensori che portano in via Pretoria, avrebbero cominciato a pedinarla e, approfittando di un luogo meno affollato, l’hanno obbligata a dirigersi verso un vicolo. Almeno in quattro avrebbero partecipato all’aggressione, anche se ad aver alzato le mani pare siano state solo due del gruppetto, quest’ultimo composto anche da ragazze. Riconosciute dalle vittima, le bulle, di poco più grandi d’età, dopo averla strattonata in modo violento le hanno messo le mani alla gola con il rischio di strangolarla. Per i traumi riportati la ragazzina si ritrova costretta ad indossare il collare. Sulla vicenda indagano i carabinieri”.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata