Covid-19, in Basilicata 1 positivo su 82 tamponi. Si tratta di un giovane reduce da un incidente

21.9.2020 – ore 11:20 – Un positivo su 82 tamponi. E’ questo l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Pochi i tamponi processati nelle ultime 24 ore nei laboratori lucani. Positivo è risultato un giovanissimo di Bella, sottoposto a tampone a seguito di un incidente stradale dov’è rimasto coinvolto. Stando a quanto trapelato, accusano sintomi i familiari di una persona di Ruoti che nei giorni scorsi ha saputo della positività dal virus. Per questo motivo si attendono i risultati, dopo che la famiglia avrebbe partecipato ad una festa. Ma le autorità sanitaria si sono immediatamente attivate per sottoporre tutti a tamponi.

redazione