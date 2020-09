Potentino, ancora incidenti causati dai cinghiali. Tra Vietri di Potenza e Balvano due auto colpiscono in pieno un mammifero

Ancora incidenti causati dai cinghiali nel Potentino. L’ultimo in ordine di tempo nella tarda serata di martedì, sulla Strada Statale 94 dir del Varco di Pietrastretta, nel territorio di Vietri di Potenza, ai confini con Balvano, a pochi metri dall’ingresso della galleria denominata “Acqua del Signore”. Una prima auto ha colpito in pieno il cinghiale che alla vista delle luci ha attraversato la strada, la seconda auto non è riuscita invece ad evitare il mammifero di medie dimensioni, di almeno una sessantina di chili. Le auto coinvolte sono una Mercedes Classe B e una Volkswagen Polo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vietri di Potenza, che hanno effettuato i rilievi del caso. Nessuna conseguenza per gli occupanti delle due auto: solo danni ai mezzi e tanta paura per il forte impatto con il cinghiale. Per fortuna, tanta lucidità alla guida nell’evitare qualcosa di ancora più grave. Solo qualche giorno fa Coldiretti Basilicata ha lanciato un allarme descrivendo quella dei cinghiali come una “vera e propria emergenza sia nei centri abitati che nei campi, devastati dai mammiferi”. Al presidente della giunta regionale Vito Bardi, Coldiretti ha chiesto di dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale per via della presenza incontrollata di cinghiali.

Claudio Buono