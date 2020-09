A Potenza il 12 e il 19 settembre prossimi apertura straordinaria Biblioteca Nazionale

Le aperture straordinarie rientrano nel protocollo d’intesa del piano di valorizzazione 2020 sottoscritto dal Mibact e dalle OO.SS e hanno l’obiettivo di promuovere i luoghi della cultura presenti sul territorio in questo particolare momento storico

Nelle giornate di sabato 12 e 19 Settembre prossimi la Biblioteca Nazionale di Potenza effettuerà due aperture straordinarie: dalle ore 14:30 alle ore 17:30 saranno attivi i servizi di prestito e consultazione in sede (su prenotazione, secondo la procedura attiva dal 6 Luglio scorso, consultabile dal sito https://www.bnpz.beniculturali.it/). Inoltre sarà possibile visitare la nuova sede della biblioteca (che comprende anche il patrimonio bibliografico della Biblioteca Provinciale) prenotando al numero: 0971394211. Le visite guidate si articoleranno in due gruppi e avverranno in maniera contingentata secondo le norme anti Covid, nei seguenti orari:

Primo gruppo dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Secondo gruppo: dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Si avvisa che prima dell’ingresso in biblioteca:

sarà effettuato un controllo della temperatura. Nel caso sia superiore ai 37,5° C sarà interdetta l’entrata;

è necessario compilare l’autocertificazione (presente in Biblioteca);

è indispensabile presentare un documento di identità.

Si ricorda inoltre che è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in biblioteca. Le aperture straordinarie rientrano nel protocollo d’intesa del piano di valorizzazione 2020 sottoscritto dal Mibact e dalle OO.SS e hanno l’obiettivo di promuovere i luoghi della cultura presenti sul territorio in questo particolare momento storico.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata