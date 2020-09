Sgombero neve sulle strade del Potentino. Emanato un avviso della Provincia di Potenza per le manifestazioni di interesse delle aziende

Un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell’espletamento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2020-2021, sulla scorta delle esigenze che si manifesteranno volta per volta, è stato emanato dall’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, con riferimento ad alcune zone della rete viaria di competenza, al fine di affidare le prestazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2020-2021, sulla scorta delle esigenze che si manifesteranno volta per volta. Ne da notizia il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino. Le Ditte interessate all’espletamento di tale attività, come ha spiegato l’Ing. Antonio Mancusi, dirigente dell’Ufficio, dovranno far pervenire entro il 10 ottobre 2020 apposita manifestazione di interesse in carta semplice, redatta secondo l’accluso schema, allegando il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, l’elenco delle attrezzature disponibili idonee all’espletamento delle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio e la fotocopia delle carte di circolazione degli stessi.

L’eventuale affidamento del servizio avverrà favorendo la massima partecipazione dei richiedenti per ciascuna area di intervento, nel rispetto delle esigenze connesse alle peculiarità della prestazione richiesta. Le domande, indirizzate a “Provincia di Potenza – Ufficio Viabilità – Piazza delle Regioni – 85100 Potenza”, dovranno pervenire entro il termine sopra stabilito presso il Protocollo Generale dell’Ente.

Maggiori info cliccando qui.