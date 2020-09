Tragedia a Potenza. Perde la vita l’ex assessore comunale Lovallo a seguito di un incendio

Una tragedia si è consumata in mattinata alla periferia di Potenza, nella zona denominata Masserie Cavaliere. A seguito di un incendio di sterpaglie, ha perso la vita Nicola Lovallo, 68 anni, persona molto nota a Potenza e in regione. Al Comune di Potenza dieci anni da amministratore, prima come consigliere e poi come assessore, con le deleghe all’Ambiente, Protezione Civile e Ricostruzione, dal

2004 al 2014. L’incendio si sarebbe verificato intorno alle ore 10:30. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Scientifica del capoluogo. Non è escluso un malore.

Claudio Buono