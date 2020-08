Coronavirus, altri 3 casi di positività in Basilicata. Contagiato un giovane dopo le vacanze a Gallipoli

25 agosto 2020 – Continuano ad aumentare i contagi in Basilicata. In molti casi, dovuti a comportamenti irresponsabili, come i tanti giovani che decidono di andare in vacanza e ballare nelle discoteche o frequentare locLi affollati, dove non si rispetta il distanziamento ed in molti casi senza mascherina.

Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 502 tamponi, di questi 3 sono risultati positivi. Due sono operai, uno pugliese e uno nigeriano, che lavorano a Matera. Entrambi hanno avuto contatti con un uomo risultato positivo neo giorni scorsi. L’altro contagio riguarda un giovane materano, rientrato a Matera dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Puglia, a Gallipoli.

Inoltre si attendono gli esiti di alcuni tamponi effettuati su dipendenti della FCA, dopo i due casi di positività scoperti ieri.

Claudio Buono