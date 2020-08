Potenza non è più Covid free. Positivo il tampone su una donna di 36 anni

25.8.2020, ore 16:00 – C’è un nuovo caso di positività da Covid-19 in Basilicata. Arriva da Potenza, città che era diventata stamattina “Covid Free” a seguito della guarigione degli ultimi migranti ospiti in una struttura di accoglienza. Il nuovo caso riguarda una donna di 36 anni di Potenza, che aveva deciso di sottoporsi ad un test presso un laboratorio privato in città. Alla positività del test, è seguito il tampone al “San Carlo”, che ha dato esito positivo. Le autorità sanitarie stanno lavorando per ricostruire la catena dei contatti avuti dalla donna. La donna è rientrata dalla Puglia.

redazione