“Non ce n’è Coviddi. Uscite senza mascherina, poi vi veniamo a prendere”. Spopola il video che prende in giro i negazionisti del virus

“Non ce n’è Coviddi. Uscite senza mascherina, poi vi veniamo a prendere”. Spopola il video che prende in giro i negazionisti del Coronavirus. Mai come in questo periodo, è importante rispettare le misure, quindi utilizzare la mascherina lì dove c’è il rischio di assembramento e rispettare il distanziamento, così come è importante evitare di spostarsi in regioni a rischio o all’estero, in particolare nei paesi che stanno facendo registrare molti casi. Di seguito il video.