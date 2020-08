Ruoti, incendio in un fienile. I Vigili del Fuoco salvano due gattini tra le fiamme

I Vigili del fuoco di Potenza circa sono intervenuti ieri a Ruoti per un incendio in un fienile. I Vigili del fuoco, arrivati in contrada Caivano, si sono trovati di fronte un deposito di balle di fieno completamente avvolto dalle fiamme. L’opera di spegnimento è servita soprattutto a contenere l’incendio evitando la propagazione a strutture presenti in zona, durante l’intervento sono stati ritrovati due gattini scampati miracolosamente alle fiamme. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, una autobotte ed un fuori strada per un totale di sette unità. Di seguito un video.