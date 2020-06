Potenza, cane in una busta dei rifiuti. Un vero e proprio gesto da vili

Un vero e proprio orrore. Un cane, morto, in una busta blu dell’immondizia lasciato in strada, a Potenza, in via della Chimica. Ad accorgersi di tutto ciò una donna potentina che ha poi allertato la Polizia Locale. Un gesto inqualificabile. Che è difficile da commentare. Un vero e proprio orrore. L’appello è a chi ha visto eventualmente qualcosa a farsi vivo ed individuare il responsabile o i responsabili di questo orrore, visto che non ci sono altri termini. La foto che proponiamo è stata postata su Facebook.