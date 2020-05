Analisi dei tamponi. Da oggi raddoppia la capacità di processarli a Potenza e diventa operativo il laboratorio a Villa D’Agri

L’Azienda Ospedaliera San Carlo comunica che da oggi 8 maggio raddoppia la capacità di processare tamponi a Potenza ed il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Villa D’agri diventa anch’esso operativo in tal senso. Finalmente, infatti, è stato consegnato il secondo macchinario, acquistato già dal 20 Marzo 2020 con Delibera n. 2020/00345, che consentirà una più vasta capillarità e celerità nell’effettuazione dei tamponi. Inoltre, sempre da domani, sarà operativo presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri un ulteriore macchinario donato all’Ospedale dal Comune di Viggiano unitamente ad una parte di Kit e dalla Ditta Angelo D’Andrea – Officina Carpenteria Metallica sempre di Viggiano, che ha inteso devolvere 20mila euro finalizzati all’acquisto di ulteriori Kit. Con l’innesto di questi due nuovi macchinari, volto a garantire sul territorio una sempre maggiore conoscenza del numero di positivi presenti in Regione, continua in maniera incessante l’attività di prevenzione e cura dell’AOR San Carlo e dei suoi Presidi Ospedalieri atta a garantire al meglio la sicurezza, in particolar modo nell’attuale Fase 2, di tutti gli abitanti della Basilicata.