Tito Scalo, tutti negativi i 61 tamponi effettuati nella casa di riposo “Il Sorriso IV”

Nessun tampone positivo su 61 processati, praticamente su tutti gli ospiti e personale operativo. E’ questo il dato che arriva dalla casa di riposo per anziani “Il Sorriso IV”, situata a Tito Scalo. Nei giorni scorsi si sono concluse le procedure che hanno visto gli operatori sanitari effettuare i tamponi su 44 anziani ospiti della residenza e sui 17 operatori che lavorano all’interno della struttura. 61 in totale i tamponi effettuati, sono risultati tutti negativi. Una buona notizia, un sospiro di sollievo, ma anche il risultato delle immediate misure di contenimento subito messe in atto dalle varie direzioni delle case di riposo sul territorio lucano.

Ricordiamo che attualmente in Basilicata ci sono 192 positivi al Covid-19. A loro vanno aggiunte le 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi). Mentre i guariti in regione hanno raggiunto il numero di 150, con gli ultimi 3 guariti ieri. Nei due ospedali di Potenza e Matera sono ricoverati 53 pazienti, di cui 4 in terapia intensiva a Matera.

Claudio Buono