AGGIORNAMENTO – In Basilicata 1 solo positivo su 1443 tamponi processati. 53 i pazienti ricoverati in ospedale

AGGIORNAMENTO DEL 30 APRILE – ORE 12:00 – Un solo tampone positivo sul numero record di 1.443 tamponi processati. E’ questo l’ultimo aggiornamento in Basilicata relativamente all’emergenza coronavirus. Ieri le strutture sanitarie hanno segnato un record di tamponi processati, 1.443 (di cui i 1.000 di Moliterno), mai così tanti in un giorno. L’unico tampone positivo è quello di una operatrice sanitaria di Pomarico, che lavora presso una casa di riposo. E’ asintomatica. 1.442 sono risultati negativi.

Ad oggi in Basilicata sono stati processati 12.774 tamponi. Nell’ultimo giorno sono guarite altre 3 persone. Negli ospedali di Potenza e Matera, 41 pazienti ricoverati nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 4 in terapia intensiva (a Matera, zero a Potenza).

Claudio Buono