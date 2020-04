Pesca sportiva in Basilicata, perchè non riaprirla? E’ l’unico sport che mantiene già le distanze di sicurezza

Sport in Basilicata “stoppato” dall’emergenza da Covid-19. Ma giungono tante segnalazioni su un tipo di sport che potrebbe ripartire, perchè è uno dei pochi -se non l’unico- dove si mantiene già la distanza di sicurezza. Si tratta della pesca sportiva. Sono tanti gli appassionati di questo sport che in questi giorni stanno provando a far passare questo messaggio, ciò di riaprire la pesca sportiva, e hanno scritto anche a melandronews.it. In Puglia, Liguria e Veneto le Regioni hanno già autorizzato alla riapertura della pesca sportiva. Perchè non farlo anche in Basilicata? In regione sono tantissime le persone che praticano questi sporto, nelle acque interne, mare e laghi.

In altre regioni qualcuno ha capito che i pescatori non sono soggetti pericolosi e non danno fastidio a nessuno se stanno una mezza giornata sulla riva di un fiume, lago o canale con la canna in mano. Che possa essere riaperta anche in Basilicata? Gli appassionati lucani sperano che chi di competenza, l’assessorato all’agricoltura con delega anche alla pesca sportiva, possa prendere seriamente in considerazione la possibilità.

Claudio Buono