Nel Potentino. Lo stabilimento Lucart: 2500 giorni senza infortuni. Esempio virtuoso per la sicurezza sul lavoro

Lo stabilimento in provincia di Potenza si conferma esempio virtuoso per la sicurezza sul lavoro

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili, è orgogliosa di annunciare il raggiungimento di un importante record per il suo stabilimento di Avigliano, in provincia di Potenza: 2.500 giorni, quasi 7 anni di lavoro, senza subire nessun infortunio. Si tratta di un primato che conferma ancora una volta quanto questo sito – dedicato alla realizzazione di articoli per l’igiene in carta a secco di alta qualità e performance, come il conosciutissimo brand Tutto – rappresenti un’eccellenza italiana, in particolare per l’Italia del Sud. “Tra i numerosi primati che possiamo vantare in questo stabilimento, penso che questo sia senza dubbio quello che ci dà più soddisfazione” – ha dichiarato Saverio Sarubbo, Direttore dello stabilimento Lucart di Avigliano – “Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato reso possibile solo grazie alla collaborazione di tutti i nostri dipendenti e fornitori esterni, che oltre a essere stati sempre adempienti alle procedure stabilite nei nostri piani, hanno contribuito a eliminare le condizioni di rischio, diffondendo una vera e propria cultura della sicurezza. Ringrazio anche i nostri collaboratori per la dedizione al lavoro che stanno dimostrando in questo difficile momento. I lavoratori, infatti, sono chiamati a rispettare norme ancora più stringenti per poter continuare a lavorare in salute e sicurezza, garantendo le forniture dei nostri prodotti per l’igiene agli ospedali e a tutti i cittadini.”

Lo stabilimento di Avigliano, come tutti gli altri stabilimenti italiani del Gruppo Lucart, è certificato secondo lo standard OHSAS 18001, che garantisce il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.