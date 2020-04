Coronavirus, sale il numero dei guariti in Basilicata. Poco fa si è saputo del decimo paziente negativo al doppio tampone

Si registra un nuovo caso di guarigione in Basilicata, per un totale di dieci dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di Giandomenico Marchese, amministratore di Acquedotto Lucano, che era risultato positivo al Covid-19. Per lui negativo il doppio tampone effettuato. Solo ieri sera si era saputo di un altro guarito, Rinaldo Argentieri, Prefetto di Matera, che era stato ricoverato lo scorso 6 marzo all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, dopo essere risultato positivo. Il numero delle vittime in Basilicata è di 12. Oggi infatti è deceduto un 71enne di Montemurro, comune dell’alta Val d’Agri. Ricordiamo che il primo guarito in Basilicata risale allo scorso 26 marzo, un operaio 60enne di Matera. Poi il docente dell’Università della Basilicata, che era rimasto in isolamento domiciliare nella sua abitazione a Potenza e, qualche sera fa, la notizia della guarigione del “paziente 1”, di Trecchina, il primo -un uomo- a risultare positivo, lo scorso 3 marzo, al tampone per il contagio da Covid-19. Prima del Prefetto di Matera, erano guarite altre quattro persone, per un totale di nove, oltre al decimo, l’amministratore di Aql.

Claudio Buono