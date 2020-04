Basilicata, la generosità di un imprenditore (anonimo) che dona 200mila mascherine e derrate alimentari

Continuano i gesti di solidarietà da parte chi investe, oltre al tempo, anche tanti soldi, per sostenere non solo le comunità, ma anche gli operatori sanitari e gli ospedali, in questo caso quelli lucani. E’ notizia di qualche giorno fa la donazione di un imprenditore lucano, di Lavello, che ha deciso di donare ben 200mila mascherine agli ospedali della regione Basilicata, oltre a 2mila chili di pasta, 1.800 bottiglie di passata di pomodoro e 500 litri di olio. E’ rimasto nell’anonimato, ma a ringraziarlo è l’intera Basilicata, perchè la sua donazione è di grande importanza. E sicuramente starà aiutando tantissime persone nell’emergenza coronavirus.

Tante le iniziative nei Comuni lucani, grazie alle associazioni di volontariato ma anche con la “spesa sospesa”, l’iniziativa di solidarietà che va incontro alle famiglie più bisognose. In Basilicata una vera e propria gara di solidarietà: il cuore dei lucani è immenso.

Claudio Buono